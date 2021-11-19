"Все мы пребываем в шоке": Близкие Хлебниковой впервые прокомментировали её госпитализацию после пожара
Пост в официальном аккаунте звезды подписан командой Марины. В нём есть просьба — набраться терпения и желать артистке всего самого лучшего.
Фото © Instagram / Марина Хлебникова
Поклонники певицы Марины Хлебниковой пребывают в напряжении и хотят узнать информацию из первых уст, что же произошло во время пожара в её квартире, как чувствует себя любимая артистка. Но ни родственники, ни представители никак ситуацию не комментировали. Лишь под утро на странице Марины появился первый пост, посвящённый случившейся трагедии.
"Дорогие друзья, поклонники и журналисты. Все мы с вами пребываем в состоянии шока от случившегося, и, естественно, что все вы хотите получить комментарии по сложившейся ситуации. Мы дадим эти комментарии как только сможем. Давайте вместе наберёмся терпения и будем желать Марине только всего самого лучшего", — говорится в сообщении на странице Марины Хлебниковой в "Инстаграме".
"Из Санкт Петербурга готов выехать ближайшим рейсом с группой поддержки Фан-клуба. По уходу за любимой певицей, другом и великим музыкантом!", — сразу откликнулись фанаты на первый контакт с официальной страницы звезды.
Ранее Лайф писал, что пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова отправлена в НИИ им. Склифосовского. По предварительным данным, у певицы сильные ожоги, также она успела надышаться едким дымом.
До этого Лайф писал, что в квартире на улице Ратной горели вещи на площади 10 квадратных метров. Сама она оказалась на искусственной вентиляции лёгких. Певицу пожарные и полицейские выносили уже в бессознательном состоянии. Причиной пожара могла быть непотушенная сигарета.
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