Поклонники певицы Марины Хлебниковой пребывают в напряжении и хотят узнать информацию из первых уст, что же произошло во время пожара в её квартире, как чувствует себя любимая артистка. Но ни родственники, ни представители никак ситуацию не комментировали. Лишь под утро на странице Марины появился первый пост, посвящённый случившейся трагедии.

"Дорогие друзья, поклонники и журналисты. Все мы с вами пребываем в состоянии шока от случившегося, и, естественно, что все вы хотите получить комментарии по сложившейся ситуации. Мы дадим эти комментарии как только сможем. Давайте вместе наберёмся терпения и будем желать Марине только всего самого лучшего", — говорится в сообщении на странице Марины Хлебниковой в "Инстаграме".

"Из Санкт Петербурга готов выехать ближайшим рейсом с группой поддержки Фан-клуба. По уходу за любимой певицей, другом и великим музыкантом!", — сразу откликнулись фанаты на первый контакт с официальной страницы звезды.

Ранее Лайф писал, что пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова отправлена в НИИ им. Склифосовского. По предварительным данным, у певицы сильные ожоги, также она успела надышаться едким дымом.