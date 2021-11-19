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Дым почувствовали соседи: Стала известна возможная причина пожара в квартире Марины Хлебниковой

Певицу пожарные и полицейские выносили уже в бессознательном состоянии. Её увезли в больницу с сильными ожогами.

18 ноября, 22:13

Стала известна возможная причина пожара в квартире Марины Хлебниковой. Видео © SHOT

Причиной пожара в квартире певицы Марины Хлебниковой в Москве могла быть непотушенная сигарета. Такое предположение, как сообщает SHOT, высказала дочь знаменитости.

По её словам, певица часто курила в комнате, могла делать это и в этот раз. К тому же она только приехала с гастролей и была сильно уставшая. Почувствовали дым соседи, они стали стучаться в квартиру, разбудили семью.

Первым вынесли отца певицы, который не ходит. Его передали скорой, но госпитализация не понадобилась. Саму же Марину Хлебникову пожарные и полиция выносили из дома уже в бессознательном состоянии, её сразу увезли в больницу.

"В скорую, сюда!": Пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова отправлена в НИИ им. Склифосовского

"В скорую, сюда!": Пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова отправлена в НИИ им. Склифосовского

Квартира у семьи многоуровневая, с выходом на крышу. Сейчас в жилплощади всё обесточено. Там работают специалисты для установления истинной причины пожара.

Лайф ранее сообщал, что в квартире на улице Ратной горели вещи на площади 10 квадратных метров. В больницу кроме певицы попал ещё один человек. Сама она оказалась на искусственной вентиляции лёгких.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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