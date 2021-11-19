Стала известна возможная причина пожара в квартире Марины Хлебниковой. Видео © SHOT

Причиной пожара в квартире певицы Марины Хлебниковой в Москве могла быть непотушенная сигарета. Такое предположение, как сообщает SHOT, высказала дочь знаменитости.

По её словам, певица часто курила в комнате, могла делать это и в этот раз. К тому же она только приехала с гастролей и была сильно уставшая. Почувствовали дым соседи, они стали стучаться в квартиру, разбудили семью.

Первым вынесли отца певицы, который не ходит. Его передали скорой, но госпитализация не понадобилась. Саму же Марину Хлебникову пожарные и полиция выносили из дома уже в бессознательном состоянии, её сразу увезли в больницу.

Квартира у семьи многоуровневая, с выходом на крышу. Сейчас в жилплощади всё обесточено. Там работают специалисты для установления истинной причины пожара.