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На северо-западе Москвы зарезали адвоката

Жестоко убитый мужчина работал в одной из столичных коллегий. Личность убийцы ещё не установлена.

18 ноября, 21:47

Фото © Pexels

Следственный комитет РФ возбудил дело о смерти мужчины, убитого ножом в квартире на северо-западе Москвы. На месте преступления работают следователи и криминалисты. Убийца не установлен.

"Вечером 18 ноября 2021 года в квартире жилого дома, расположенного по проспекту Маршала Жукова в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1980 года рождения с ножевыми ранениями в области груди и шеи. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", — сообщает пресс-служба ГСУ СК России.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что убитый — адвокат московской коллегии адвокатов "Манаков и партнёры" Артём Каракаев.

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Ранее Лайф рассказывал, что расчленивший отца-пенсионера житель Петербурга показал, как избавился от останков. 35-летнему мужчине предъявлено обвинение. По версии СК, сын убил родителя выстрелом в голову из ружья, после чего разрезал тело электролобзиком.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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