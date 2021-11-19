На северо-западе Москвы зарезали адвоката

Следственный комитет РФ возбудил дело о смерти мужчины, убитого ножом в квартире на северо-западе Москвы. На месте преступления работают следователи и криминалисты. Убийца не установлен.

"Вечером 18 ноября 2021 года в квартире жилого дома, расположенного по проспекту Маршала Жукова в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1980 года рождения с ножевыми ранениями в области груди и шеи. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", — сообщает пресс-служба ГСУ СК России.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что убитый — адвокат московской коллегии адвокатов "Манаков и партнёры" Артём Каракаев.