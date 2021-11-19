Деятельность Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США приостановлена. Это связано с деятельностью американских спецслужб, заявили в организации. Соотечественники серьёзно озабочены "беспрецедентным давлением на русскую общину".

"Данное решение принято в связи с расследованием американских спецслужб, в результате которого на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР", — сказано в заявлении, опубликованном на сайте КСОРС.

Там заверили, что никогда не вмешивались во внутриполитическую повестку США, не располагали соответствующими финансовыми средствами, не получали и не раздавали какие-либо гранты. И тем не менее, говорится в заявлении, по неизвестным организации причинам некоторые члены союзов соотечественников, а также другие представители русской общины стали фигурантами расследования о нарушениях законов об иностранных агентах.

"В ходе проводимых допросов сотрудники ФБР интересовались связями соотечественников с российскими организациями и госструктурами. Отдельного внимания удостоились контакты соотечественников с представителями российской дипмиссии в США, МИД РФ, Россотрудничества, Федерального агентства по делам молодёжи, Правительства Москвы, Фонда Росконгресс, Русского географического общества и координаторами движения "Бессмертный полк", — говорится в документе со ссылкой на имеющиеся у КСОРС данные.

До получения разъяснения от официальных органов США о ситуации вокруг деятельности организаций российских соотечественников КСОРС не будет проводить никаких мероприятий, сообщает организация.