Песков заявил, что Путин пока не определился с планами на Новый год
Ожидается, что в преддверии праздника глава государства ещё проведёт большую пресс-конференцию.
Фото © Пресс-служба президента РФ
Президент РФ Владимир Путин пока не определился с планами на Новый год. Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли какие уже планы у российского лидера на праздник, будет ли он отмечать в кругу близких.
Лайф рассказывал, что, поздравляя россиян с наступлением 2021 года, Путин отмечал, что Новый год в кругу близких встретят не все — многие находились в больницах с ковидом. Глава государства желал им скорейшего выздоровления и возвращения домой, напомнив, что борьба с эпидемией не прекращается ни на минуту.
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