Песков заявил, что Путин пока не определился с планами на Новый год

Президент РФ Владимир Путин пока не определился с планами на Новый год. Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли какие уже планы у российского лидера на праздник, будет ли он отмечать в кругу близких.