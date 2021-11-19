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Песков заявил, что Путин пока не определился с планами на Новый год

Ожидается, что в преддверии праздника глава государства ещё проведёт большую пресс-конференцию.

18 ноября, 21:40
<p>Фото © Пресс-служба президента РФ</p>

Фото © Пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин пока не определился с планами на Новый год. Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли какие уже планы у российского лидера на праздник, будет ли он отмечать в кругу близких.

В Кремле готовятся к ежегодной пресс-конференции Путина в очном формате

В Кремле готовятся к ежегодной пресс-конференции Путина в очном формате

Лайф рассказывал, что, поздравляя россиян с наступлением 2021 года, Путин отмечал, что Новый год в кругу близких встретят не все — многие находились в больницах с ковидом. Глава государства желал им скорейшего выздоровления и возвращения домой, напомнив, что борьба с эпидемией не прекращается ни на минуту.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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