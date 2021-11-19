Депутат Слуцкий рассказал о секретных контактах с Конгрессом США

Член нижней палаты парламента отметил, что в Штатах есть здравомыслящие политики.

Глава Комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявил Лайфу, что российские и американские парламентарии поддерживают контакты, о которых не сообщается прессе. Несмотря на то что двусторонние контакты с Америкой во многом свёрнуты, а по парламентской линии прекращены на все сто процентов, народные избранники России и США всё же стараются искать компромиссы и налаживать диалог, пусть и неофициально.

"Есть скрытые контакты, о которых мы не говорим, чтобы не подставить наших партнёров. Рады вести [диалог] не скрыто, но ведём скрыто, чтобы наши партнёры в обеих палатах конгресса не подвергались критике за отношения с российскими партнёрами и коллегами", — признался Леонид Слуцкий Лайфу.

Депутат уверен, что в будущем эти контакты можно будет вывести в официальную плоскость.

"В обеих палатах конгресса есть здравые люди, и мы не прекращали контакты, и не прекратим", — сказал Слуцкий.

При этом глава международного Комитета Госдумы не стал уточнять, с представителями какой именно партии в США налажен такой диалог — правящей демократической или республиканской, которую представляет экс-президент Дональд Трамп.