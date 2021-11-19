Посольство России в США считает враждебными действия властей США, препятствующие работе Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС). Об этом говорится в заявлении дипломатического представительства.

"Возмущены враждебными действиями Соединённых Штатов против наших соотечественников под предлогом подозрений в работе на территории США без регистрации в качестве иностранных агентов", — говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте посольства в "Фейсбуке".

В представительстве уверены, что власти США отказывают выходцам из России в праве поддерживать связь с исторической родиной, принимать активное участие в сохранении собственного культурного и языкового наследия.

"Наша позиция по вопиющим инцидентам притеснения соотечественников неоднократно доводилась до американских властей. Однако официальные лица продолжают игнорировать наши призывы обеспечить общине базовые права, которые прописаны в том числе в первой поправке Конституции США", — добавили в посольстве.