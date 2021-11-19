"Враждебные действия": Посольство РФ в США осудило давление ФБР на российских соотечественников
В дипведомстве потребовали прекратить преследование представителей диаспоры американскими властями.
Посольство РФ в Вашингтоне. Фото © ТАСС / Владислав Павлов
Посольство России в США считает враждебными действия властей США, препятствующие работе Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС). Об этом говорится в заявлении дипломатического представительства.
"Возмущены враждебными действиями Соединённых Штатов против наших соотечественников под предлогом подозрений в работе на территории США без регистрации в качестве иностранных агентов", — говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте посольства в "Фейсбуке".
В представительстве уверены, что власти США отказывают выходцам из России в праве поддерживать связь с исторической родиной, принимать активное участие в сохранении собственного культурного и языкового наследия.
"Наша позиция по вопиющим инцидентам притеснения соотечественников неоднократно доводилась до американских властей. Однако официальные лица продолжают игнорировать наши призывы обеспечить общине базовые права, которые прописаны в том числе в первой поправке Конституции США", — добавили в посольстве.
Лайф рассказывал, что в США приостановлена работа Координационного совета российских соотечественников. Как сообщили в организации, такое решение принято в связи с непрекращающимися действиями американских спецслужб в отношении членов российских общин.
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