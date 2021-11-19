В Кабардино-Балкарии разработали робота-черепаху для разгона митингов

В России запатентовали гусеничного робота-черепаху, который сможет подавлять уличные беспорядки. Предполагается, что он будет вооружён электрошокером, сеткомётами и быстротвердеющей пеной. Проект предложили учёные Кабардино-Балкарского научного центра РАН.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документ из базы Роспатента, корпус машины будет обтекаемым, напоминающим панцирь черепахи. Разработчики считает , что это позволит избежать увечий митингующих и защитит механизмы робота.

Фото © изображение из патентной заявки

Изделие будет высотой примерно по пояс взрослому человеку. Предусмотрено две модификации. Первая – быстроходный робот-оперативник. Он сможет развивать скорость до 60 км/ч и сможет рассекать скопления людей и задерживать отдельных нарушителей при помощи установленных на нем сеткометов, электрошокеров, распылителей пены и раздражающих веществ. Вторая модификация – робот щитоносец. Он будет использоваться для установки заграждений, разделяющих толпу на части.

В патенте также отмечается, что роботы смогут работать как группами, так и поодиночке. Сначала они будут сближаться с нарушителем и предлагать через громкую связь прекратить противоправные действия и/или оставаться на месте до подхода правоохранителей. Если этого не происходит, то изделие будет выполнять вышеописанные функции в зависимости от поставленных задач.