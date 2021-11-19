В Бразилии нашли останки беззубого динозавра

В Бразилии обнаружили новый вид динозавров, который проживал на территории современной южноамериканской республики 70-80 миллионов лет назад. Эти рептилии были беззубыми. Открытие совершили учёные из национального музея.

Как пишет портал G1, этот вид динозавров был назван в честь бразильской учёной Берты Лутц — Berthasaura Leopoldinae. Облик рептилии учёные пытались восстановить семь лет: им удалось найти череп, челюсть, позвоночник, кости плечевого пояса и таза, передние и здание конечности.

"Мы могли бы предположить, что его рацион отличался от большинства динозавров этой группы. Но то, что животное не имело зубов, само по себе еще не означает, что оно не могло питаться мясом", - считает исследователь Джованни Алвес ди Соуза.

Эти динозавры были около метра в длину, не более 80 сантиметров в высоту. Их вес точно не определён, но едва ли превышал 8-10 кг.