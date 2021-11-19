Помятый российский авиалайнер выставили на Avito за 77 млн рублей
В объявлении отмечается, что хозяин готов расстаться с Sukhoi Superjet из-за аварийного состояния воздушного судна.
Фото © Avito
Самолёт авиакомпании "Якутия" выставлен на продажу на Avito за 77 млн рублей. За попавшее в аварию воздушное судно Sukhoi Superjet запросили сначала 64 млн рублей, а через несколько дней цену подняли.
Фото © Avito
"Продаётся воздушное судно Sukhoi Superjet 100RRJ95B, зав. номер 95019, рег. № RA-89011, в аварийном состоянии после авиационного происшествия на аэродроме Якутска, согласно отчёту Межгосударственного авиационного комитета RRJ-95B RA-89011", — говорится в описании самолёта на Avito.
В сопровождающем тексте также сообщается, что железная птица не подлежит восстановлению согласно заключению производителя — АО "Гражданские самолёты Сухого". Осмотр предлагается в рабочее время по предварительной договорённости. Продавец готов ответить на любые вопросы, интересующие потенциальных покупателей.
Ранее Лайф сообщал, что в "Ростехе" рассказали, чем пахнет парфюм в честь истребителя Checkmate. Для него были использованы оригинальные образцы металлических сплавов, стекла и кожаной отделки кабины самолёта в сочетании с оттенками можжевельника, пачули и дубового мха.
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