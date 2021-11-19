Сборная регбистов по методу бурлаков перетащила грузовик "КамАЗ-мастера"

Сборная Англии по регби провела необычную тренировку: спортсмены, будто бурлаки на Волге, тянули по песку восьмитонный гоночный грузовик команды "КамАЗ-мастер". Он был построен для участия в самом изнурительном марафоне планеты — ралли-рейде "Дакар".

"В этом году, несмотря на все ограничения, мы всё же смогли доставить машину в Англию, сами прилетели — это тоже было не очень просто, визы мы получили в самый последний момент. Удивила сплочённость команды", — приводит официальный сайт команды "КамАЗ-мастер" слова гонщика Айрата Мардеева.

Он говорит, что не ожидал от англичан такой сплочённости. Они с лёгкостью тянули грузовик по песку через ямы с водой.

"Перед финишем мне дали команду попробовать их немного остановить. Я включил заднюю передачу, начал потихоньку отпускать педаль тормоза, чтобы трогаться назад. И тут была кульминация: вся команда враспор встала и держала грузовик", — рассказал Мардеев.