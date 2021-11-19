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В Приморье арестован заподозренный в педофилии депутат от КПРФ

Парламентарий стал фигурантом уголовного дела по статье о "действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего".

19 ноября, 00:36

Артём Самсонов. Фото © Законодательное собрание Приморского края

В Приморском крае арестован депутат Законодательного собрания Артём Самсонов, которого два дня назад задержали по подозрению в растлении несовершеннолетнего. Об этом сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

"По ходатайству следователя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю  суд избрал в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело было возбуждено по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Следователи уже провели обыски, проверку показаний на месте с участием потерпевшего, опознание и очные ставки.

СК опубликовал кадры задержания и допроса подозреваемого в педофилии депутата от КПРФ Самсонова

СК опубликовал кадры задержания и допроса подозреваемого в педофилии депутата от КПРФ Самсонова

Лайф сообщал, что Самсонова задержали 17 ноября. По данным следствия, депутат на территории базы отдыха во Владивостоке "при общении с 11-летним ребёнком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Вскоре парламентария в сопровождении сотрудников СОБРа увезли на допрос. А накануне его доставили в суд, где и должны были избрать меру пресечения. Однако у депутата подскочило артериальное давление, пришлось вызывать скорую.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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