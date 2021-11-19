В Приморье арестован заподозренный в педофилии депутат от КПРФ

В Приморском крае арестован депутат Законодательного собрания Артём Самсонов, которого два дня назад задержали по подозрению в растлении несовершеннолетнего. Об этом сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

"По ходатайству следователя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю суд избрал в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело было возбуждено по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Следователи уже провели обыски, проверку показаний на месте с участием потерпевшего, опознание и очные ставки.