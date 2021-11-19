Украинский депутат Бужанский рассказал, как их посол "плюнул в лицо" Германии
Парламентарий назвал такие выпады в адрес ФРГ очень несвоевременными в период решения судьбы "Северного потока – 2".
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Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что слова украинского посла в Германии Андрея Мельника о косвенной ответственности Берлина за "голодомор" могут повлиять на запуск российского газопровода "Северный поток – 2".
"Комментировать тут нечего, кроме того, что посол выбрал наилучший момент для того, чтобы плюнуть в лицо немцам, — период последних согласований СП-2", — написал Бужанский в своём Telegram-канале.
Причиной такого негодования Бужанского стало заявление украинского дипломата Андрея Мельника, который написал в "Твиттере", что Германия косвенно ответственна за голод на территории Украинской ССР, так как Берлин был главным торговым партнёром Советского Союза в 1932 году. Из этого Мельник сделал вывод, что ФРГ "морально обязана признать это преступление геноцидом украинского народа".
Німеччина несе опосередковану співвідповідальність за Голодомор і тому має моральний обов’язок визнати цей злочин геноцидом українського народу. Саме у 1932 р. СРСР став головним торговельним партнером Німеччини, коли насильно вилучалося зерно 🇺🇦селян https://t.co/skNEH5teug— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) November 12, 2021
На Украине голодомор объявили "геноцидом и актом тоталитарного террора" против жителей республики и добиваются от мирового сообщества признания того же. В России действия властей Незалежной назвали попыткой политизировать историю и поссорить русский и украинский народ. Напомним, что голод в СССР в 1932–1933 годах охватил основные зерновые районы Советского Союза, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, регионы Центрального Черноземья, Казахстан, Западную Сибирь и Южный Урал. Также пострадали территории, входившие в состав Украинской и Белорусской ССР. В результате продовольственного кризиса в стране погибло, по разным оценкам, от семи до восьми миллионов человек различной национальности.
Ранее Лайф сообщал, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Процесс обещали возобновить, когда оператор со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуге передаст основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность немецкой "дочке". До этого стало известно, что украинские "Нафтогаз" и "Оператор ГТС Украины" были допущены к процессу сертификации Nord Stream 2 AG.
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