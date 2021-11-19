Украинский депутат Бужанский рассказал, как их посол "плюнул в лицо" Германии

Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что слова украинского посла в Германии Андрея Мельника о косвенной ответственности Берлина за "голодомор" могут повлиять на запуск российского газопровода "Северный поток – 2".

"Комментировать тут нечего, кроме того, что посол выбрал наилучший момент для того, чтобы плюнуть в лицо немцам, — период последних согласований СП-2", — написал Бужанский в своём Telegram-канале.

Причиной такого негодования Бужанского стало заявление украинского дипломата Андрея Мельника, который написал в "Твиттере", что Германия косвенно ответственна за голод на территории Украинской ССР, так как Берлин был главным торговым партнёром Советского Союза в 1932 году. Из этого Мельник сделал вывод, что ФРГ "морально обязана признать это преступление геноцидом украинского народа".

Німеччина несе опосередковану співвідповідальність за Голодомор і тому має моральний обов’язок визнати цей злочин геноцидом українського народу. Саме у 1932 р. СРСР став головним торговельним партнером Німеччини, коли насильно вилучалося зерно 🇺🇦селян https://t.co/skNEH5teug — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) November 12, 2021