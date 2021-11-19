Эксперт Гончар объяснил, почему нельзя хранить воду в пластиковых бутылках

Со временем концентрация органических соединений в воде, которая хранится в многократно использованных пластиковых бутылках, увеличивается в геометрической прогрессии. Об этом сообщил генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды, кандидат технических наук Юрий Гончар.

"Каждый месяц контакта воды с пластиком приводит к существенному увеличению концентрации органических соединений, которые выделяются из пластика в воду. За 18 месяцев этот показатель перекрывает все предельно допустимые концентрации", — сообщил Юрий Гончар в беседе с радио Sputnik.

Он предупреждает, что многократное использование пластиковой бутылки очень вредно для здоровья. По его словам, огромная концентрация органических соединений попадает в организм человека, многие из них являются канцерогенами и отравляющими веществами.