Эксперт Гончар объяснил, почему нельзя хранить воду в пластиковых бутылках
Многократное использование этого вида тары может нанести серьёзный вред вашему здоровью.
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Со временем концентрация органических соединений в воде, которая хранится в многократно использованных пластиковых бутылках, увеличивается в геометрической прогрессии. Об этом сообщил генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды, кандидат технических наук Юрий Гончар.
"Каждый месяц контакта воды с пластиком приводит к существенному увеличению концентрации органических соединений, которые выделяются из пластика в воду. За 18 месяцев этот показатель перекрывает все предельно допустимые концентрации", — сообщил Юрий Гончар в беседе с радио Sputnik.
Он предупреждает, что многократное использование пластиковой бутылки очень вредно для здоровья. По его словам, огромная концентрация органических соединений попадает в организм человека, многие из них являются канцерогенами и отравляющими веществами.
А ранее Лайф рассказывал, что в России усилят контроль за производством питьевой воды. Система позволит контролировать производство и логистику на всех этапах. Отмечается, что покупатели смогут узнать о происхождении продукции в каждой бутылке, чего нельзя сделать сейчас.
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