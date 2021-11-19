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Сегодня случится самое продолжительное за 500 лет лунное затмение: где его можно увидеть

Максимальная фаза наступит в 12:04 (по мск). В это время Луна расположится в западной части созвездия Телец неподалеку от звёздного скопления Плеяды.

18 ноября, 23:43
<p>Фото © <a href="https://www.planetarium-moscow.ru/about/news/gotovimsya-nablyudat-chastnoe-zatmenie-luny191121/?sphrase_id=95835" target="_blank" rel="noopener noreferrer">planetarium-moscow</a></p>

Фото © planetarium-moscow

Самое продолжительное частное лунное затмение за последние полтысячи лет случится 19 ноября, сообщает пресс-служба Московского планетария. Наблюдать за этим, по сути, смогут только жители дальневосточных регионов нашей страны. Им будут доступны максимальная и частные фазы затмения.

"Частное теневое затмение продлится 3 часа 28 минут (с 10:20 мск до 13:48 мск). Это самое продолжительное частное затмение Луны с XV века. Его можно назвать "почти полным" лунным затмением, так как почти вся Луна зайдёт в тень Земли. Большая часть лунного диска приобретёт красноватый оттенок", — говорится в сообщении планетария.

Во время таких небесных явлений Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается спутник нашей планеты, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля — то лунное. В этот раз максимальная фаза наступит в 12:04 (по мск). В это время Луна расположится в западной части созвездия Телец неподалёку от звёздного скопления Плеяды. В западной части России только жители Калининградской области смогут наблюдать небольшое затемнение Луны. На Дальнем Востоке его увидят жители Чукотки, Камчатки и Магаданской области.

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Ранее Лайф сообщал, что российским спутникам удалось снять редкое кольцеобразное затмение Солнца. В следующий раз подобное космическое явление произойдёт только через девять лет.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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