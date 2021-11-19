В Анкаре взорвался жилой дом, погиб ребёнок

В Анкаре взорвался жилой дома, погиб ребёнок. Видео © Twitter / .Stuna.

В турецкой столице в результате взрыва газа частично обрушился трёхэтажный жилой дом, погиб ребёнок. На место трагедии было отправлено восемь машин скорой помощи.

Как пишет Daily Sabah, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что двое пострадавших, оба дети, находятся в критическом состоянии. Травмы в общей сложности получили пять человек.

Губернатор Анкары Васип Шахин отметил, что взрыв произошёл в результате утечки газа. Остальное станет известно после того, как свои выводы сделают специалисты. Спасатели продолжают поиски людей под завалами рухнувшего здания.