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В Анкаре взорвался жилой дом, погиб ребёнок

По данным местных властей, ещё по меньшей мере пять человек получили увечья различной степени тяжести.

18 ноября, 23:21
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/YekBaskan" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Yunus Emre Kartal </a></p>

Фото © Twitter / Yunus Emre Kartal

В Анкаре взорвался жилой дома, погиб ребёнок. Видео © Twitter / .Stuna.

В турецкой столице в результате взрыва газа частично обрушился трёхэтажный жилой дом, погиб ребёнок. На место трагедии было отправлено восемь машин скорой помощи.

Как пишет Daily Sabah, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что двое пострадавших, оба дети, находятся в критическом состоянии. Травмы в общей сложности получили пять человек.

Губернатор Анкары Васип Шахин отметил, что взрыв произошёл в результате утечки газа. Остальное станет известно после того, как свои выводы сделают специалисты. Спасатели продолжают поиски людей под завалами рухнувшего здания.

Три человека погибли из-за взрыва газового баллона в Казахстане

Три человека погибли из-за взрыва газового баллона в Казахстане

А ранее Лайф рассказывал, что в Видном произошёл взрыв газа в квартире, где было пятеро детей в возарсте от 1,5 до 8 лет.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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