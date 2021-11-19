На компенсацию разницы между установленными тарифами на газ для населения Украины и реальной его ценой на сегодняшний день Киев выделил 2 млрд гривен (около 5,5 млрд рублей), заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он отметил, что это колоссальные средства, и малым городам таких денег не сыскать, а потому их ждёт неминуемое банкротство.

"А где возьмут большие средства другие города, у которых такой возможности нет? Они на грани банкротства, будем прямо говорить. Или социального взрыва. А правительство до сих пор не погасило местным бюджетам разницу в тарифах за прошлые годы и не компенсирует нынешние расходы", — отметил Кличко в интервью порталу "Цензор".

По словам Кличко, "80% составляющей тарифов -. это стоимость энергоносителей, цена на электричество и газ". При этом, как подчеркнул Кличко, мэры "сделали все" для того, чтобы тарифы для населения не выросли.

В сентябре кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Ассоциация городов Украины подписали меморандум о взаимопонимании. Документ призван урегулировать проблемные вопросы в сфере централизованного снабжения тепловой энергией и снабжения горячей водой. Таким образом, цена на газ для производителей тепла для населения составляет 7 420 гривен (около 20 тысяч рублей) за тыс. куб. м, в то время как биржевая цена в сентябре превышала 30 тыс. гривен (свыше 80 тысяч рублей). Стороны договорились о финансовой поддержке местных общин со стороны государства для бесперебойной работы теплокоммунэнерго и неизменных тарифов.