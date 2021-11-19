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Волочкова заявила о краже у неё 1,7 млн рублей под предлогом инвестиций

Балерина хотела заработать на процентах, но нарвалась на мошенников, которые завладели её деньгами.

18 ноября, 22:57

Фото © Instagram / volochkova_art

Полиция Москвы получила заявление о хищении 1,7 млн рублей у балерины Анастасии Волочковой. Звезда пожаловалась, что инвестировала в компанию QBF, и своих денег после этого не видела.

"Вечером 17 ноября в отдел МВД России по Тверскому району с письменным заявлением обратилась Анастасия Волочкова, которая заявила о хищении у нее 1,7 млн рублей сотрудниками компании QBF", — цитирует ТАСС источник в полиции.

В заявлении балерины говорится, что в середине июня прошлого года ей позвонил мужчина, который представился представителем компании QBF и предложил ей инвестировать деньги с целью увеличения дохода. 31 июля она приехала в офис на Пресненской набережной, дом 8, строение 1, где заключила договор с компанией на один год, а затем перечислила на указанный ей счёт с начала 2 млн рублей, а потом 1 млн рублей под 10% годовых. Компания вернула Волочковой лишь 1,5 млн рублей. Остатки до сих пор не возвращены.

Пирамида для миллионеров и коррупционеров: Как в Москве работает инвестиционная компания QBF

Пирамида для миллионеров и коррупционеров: Как в Москве работает инвестиционная компания QBF

А ранее Лайф рассказывал, что Волочкова обозвала Дану Борисову марамойкой и лохушкой за обвинения в пьянстве. Балерина отметила, что никто не имеет права судить и оценивать её образ жизни. К тому же, по словам танцовщицы, ей "есть чем крыть" заявления хейтеров.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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