Волочкова заявила о краже у неё 1,7 млн рублей под предлогом инвестиций

Полиция Москвы получила заявление о хищении 1,7 млн рублей у балерины Анастасии Волочковой. Звезда пожаловалась, что инвестировала в компанию QBF, и своих денег после этого не видела.

"Вечером 17 ноября в отдел МВД России по Тверскому району с письменным заявлением обратилась Анастасия Волочкова, которая заявила о хищении у нее 1,7 млн рублей сотрудниками компании QBF", — цитирует ТАСС источник в полиции.

В заявлении балерины говорится, что в середине июня прошлого года ей позвонил мужчина, который представился представителем компании QBF и предложил ей инвестировать деньги с целью увеличения дохода. 31 июля она приехала в офис на Пресненской набережной, дом 8, строение 1, где заключила договор с компанией на один год, а затем перечислила на указанный ей счёт с начала 2 млн рублей, а потом 1 млн рублей под 10% годовых. Компания вернула Волочковой лишь 1,5 млн рублей. Остатки до сих пор не возвращены.