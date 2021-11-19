Британцы увидели посиневшие руки Елизаветы II и испугались за её здоровье
Королева страдает от неизлечимой болезни, из-за которой её кожа будто покрыта синяками.
Британцы начали переживать за состояние здоровья своей королевы Елизаветы II. Внимание привлекли её посиневшие руки, когда та принимала в Виндзорском замке начальника штаба британских вооружённых сил Ника Картера.
Дискуссия читателей развернулась под опубликованным изданием The Telegraph видео со встречи. Некоторые даже предположили, что монарх в перчатках, а другие напомнили о возрасте королевы.
"Ради бога, ей 95 лет. Мы с тобой не доживём до 95", — пишут они.
Несколько дней назад близкий друг семьи сообщил, что у королевы неизлечимое заболевание — рак крови.
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Лайф напоминает, что ранее Букингемский дворец сообщил, что 20 октября королеву госпитализировали по рекомендации врачей, посоветовавших ей отдохнуть. Этому предшествовала отмена поездки Елизаветы II в Северную Ирландию также по совету медиков. Всё это время она не появлялась на публике.
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