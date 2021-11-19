Британцы увидели посиневшие руки Елизаветы II и испугались за её здоровье

Британцы начали переживать за состояние здоровья своей королевы Елизаветы II. Внимание привлекли её посиневшие руки, когда та принимала в Виндзорском замке начальника штаба британских вооружённых сил Ника Картера.

Дискуссия читателей развернулась под опубликованным изданием The Telegraph видео со встречи. Некоторые даже предположили, что монарх в перчатках, а другие напомнили о возрасте королевы.

"Ради бога, ей 95 лет. Мы с тобой не доживём до 95", — пишут они.

Несколько дней назад близкий друг семьи сообщил, что у королевы неизлечимое заболевание — рак крови.