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Британцы увидели посиневшие руки Елизаветы II и испугались за её здоровье

Королева страдает от неизлечимой болезни, из-за которой её кожа будто покрыта синяками.

18 ноября, 22:42

Британцы начали переживать за состояние здоровья своей королевы Елизаветы II. Внимание привлекли её посиневшие руки, когда та принимала в Виндзорском замке начальника штаба британских вооружённых сил Ника Картера.

Дискуссия читателей развернулась под опубликованным изданием The Telegraph видео со встречи. Некоторые даже предположили, что монарх в перчатках, а другие напомнили о возрасте королевы.

"Ради бога, ей 95 лет. Мы с тобой не доживём до 95", пишут они.

Несколько дней назад близкий друг семьи сообщил, что у королевы неизлечимое заболевание — рак крови.

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Лайф напоминает, что ранее Букингемский дворец сообщил, что 20 октября королеву госпитализировали по рекомендации врачей, посоветовавших ей отдохнуть. Этому предшествовала отмена поездки Елизаветы II в Северную Ирландию также по совету медиков. Всё это время она не появлялась на публике.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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