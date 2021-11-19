







Впервые опубликован уникальный архивный документ — полный текст советского ультиматума Паулюсу о капитуляции. Минобороны РФ также обнародовало и другие секретные материалы о завершающем эпизоде Сталинградской битвы. Среди них редкие свидетельства о разгроме в начале 1943 года немецко-фашистской группировки и пленении командующего генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. Новый мультимедийный историко-познавательный раздел, посвящённый 79-летней дате, назван "Сталинградский перелом. Битва, изменившая ход Великой войны".

"Военное счастье переменчиво. В силу ряда причин, которых я не буду здесь касаться, предводительствуемые Вами войска, проиграли битву за Сталинград, оказались в окружении и обречены на поражение. Дальнейшее сопротивление будет означать лишь бесцельное пролитие солдатской крови и не может изменить хода сражения. Согласно военным обычаям, я обращаюсь к Вам с предложением о капитуляции", — говорится в письме.

Далее отмечается, что советское командование ожидает парламентёров в сопровождении трубача и с белым флагом. Ультиматум датирован 8 января 1943 года. Набран на бланке представителя Ставки Верховного главнокомандования генерал-полковника артиллерии Николая Воронова. Кроме него документ подписал и командующий войсками Донского фронта генерал-лейтенант Константин Рокоссовский. Советское командование ожидало ответ к 15 часам 9 января 1943 года, но его не получило. И боевые действия продолжились.

В архивных материалах детально описывается, как Красная армия взяла впоследствии Паулюса в плен. В числе опубликованного — свидетельства того, что пленный фельдмаршал высоко оценивал как военное искусство Красной армии, так и быт — русские кухню и баню. А тем временем общие потери гитлеровцев были огромными: около полутора миллионов человек убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести. Ввиду этого впервые за годы Второй мировой войны в Германии объявляли национальный траур.

Внешнеполитические позиции нацистов были поколеблены: именно благодаря краху вермахта на Волге Япония окончательно отказалась от планов войны с СССР, а Турция, несмотря на воздействие со стороны Германии, сохранила нейтралитет. Триумф Красной армии и советского военного оперативного искусства под Сталинградом положил начало коренному перелому не только в Великой Отечественной, но и во всей Второй мировой войне в целом.

Публикация этих документов направлена на охрану и защиту исторической правды, на прославление подвигов советских воинов и противодействие фальсификациям истории, отмечает Минобороны РФ.