Ледниковый период: Лукашенко обрёк украинцев на замерзание, отказав в электроэнергии, а Зеленский послал на границу 150 боевиков Белоруссия не станет заключать долгосрочных контрактов с Украиной до тех пор, пока Зеленский не признает Лукашенко президентом. Обречённых на тяжёлую зиму жителей Незалежной будут отвлекать войной. 18 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Находясь в фарватере западной политики, Владимир Зеленский всё сильнее сталкивается с объективными трудностями украинской экономики. Отказываясь от добрососедских отношений с Белоруссией и Россией, украинский президент всё больше вязнет в череде экономических проблем, усугубляющихся холодной погодой. С 18 ноября Белоруссия прекратила поставлять электроэнергию на Украину, сообщает пресс-служба белорусского Министерства энергетики.

— Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии на Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учётом технических возможностей, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Всё это происходит на фоне продолжающихся осложнений между Киевом и Минском. Напомним, Александр Лукашенко и глава белорусского МИД Владимир Макей допустили возможность признания Крыма российским. Заменить поставки белорусской электроэнергии Киеву фактически нечем, так как покупать у России слишком небезопасно для репутации Владимира Зеленского, полагает политолог Дмитрий Родионов.

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

— Силы с заднего двора вроде Ляшко предлагают завести на Зеленского уголовное дело об измене Родине за то, что его партия провела закон, разрешающий покупать у России электроэнергию. С Лукашенко администрация президента тоже не дружит, даже нынешний миграционный кризис пытаются использовать в своё благо. И это в тех условиях, когда президент Белоруссии прямо сказал: сначала признайте — потом будем договариваться. Но Зеленский, по всей видимости, готов только гордо торговаться, надеясь на советские АЭС, и на поклон к Батьке не пойдёт, так как боится реакции западных товарищей, — подчеркнул эксперт.

Стоит отметить, что ситуация с АЭС на Украине тоже оставляет желать лучшего. Ранее мы писали, что сегодня атомные станции используются не в качестве постоянного источника электроэнергии, а являются средством, с помощью которого маневрируют в пиковые часы потребления — утром и вечером. Это сильно снижает их рабочий ресурс, всё чаще приводя к выходу из строя.

О том, что Белоруссия собирается прекратить срочные поставки, было уже известно из-за утечек, опубликованных в украинской прессе, рассказал публицист Борис Рожин. Согласно документам, Белоруссия была готова подавать электроэнергию в аварийном режиме, но долгосрочные контракты заключать с Украиной не собиралась. Более того, Незалежная сама заявляла, что не заинтересована в такого рода договорах.

— Разумеется, в сегодняшних отношениях Минска и Киева перспективы долгосрочного сотрудничества в этой сфере не наблюдается. Аварийно помогать, скорее всего, будут, но не более того. Сейчас Украина пытается договориться о поставках из Европы, в частности из Словакии, но этого явно недостаточно. Судя по заявлениям украинских властей, альтернатив веерным отключениям нет. Об этом уже заявлял киевский мэр Кличко, — сказал Рожин.

Наверняка Александр Лукашенко понимает, что снабжать неонацистский режим электричеством в условиях, когда эта страна готовится к новой войне, не самая лучшая идея. А также, по словам политолога Александра Роджерса, есть информация, что порядка 150 украинских боевиков приехали в Польшу на границу с Белоруссией, чтобы "неформально" помочь сдерживать мигрантов.

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— На Украине проблемы с углём и газом. Чем меньше они получают электроэнергии из России и Белоруссии, тем больше будут вынуждены тратить денег на свет. А это значит, что, когда начнутся холода, люди начнут греться за счёт электроприборов, что лишний раз увеличит нагрузку. В итоге самым логичным последствием станут веерные отключения в ряде регионов, первые уже обещают в ближайшие выходные. Всё это, разумеется, ударит по остаткам промышленности, население начнёт испытывать проблемы. В конечном итоге рейтинг Владимира Зеленского обвалится окончательно, — отметил эксперт.

Напомним, согласно одной из версий, в случае резкого ухудшения ситуации внутри страны правительство Зеленского планирует отвлечь население новым витком войны в Донбассе. Для чего готовится почва в виде законопроекта "Об основах государственной политики переходного периода", который полностью перечёркивает Минские соглашения. По сути, это программа выхода из них. Законопроект напрямую касается интересов РФ, поскольку речь в нём идёт не только о Юго-Востоке, но также о Крыме и Севастополе, которые отнесены к временно оккупированным территориям.

Документ напоминает наведение "порядка" Третьим рейхом на захваченных территориях: предусмотрены введение военно-гражданской администрации, выдворение иностранных граждан, запрещается амнистия (предусмотренная Минскими соглашениями), вводится люстрация, планируются ограничения гражданских и политических прав.

Авторы Никита Юрченко