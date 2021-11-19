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В Екатеринбурге десятки человек эвакуированы из 12-этажного дома из-за пожара

Сообщается об одном погибшем. Открытое горение сотрудникам МЧС удалось быстро ликвидировать.

18 ноября, 23:02

Фото © E1.RU

В Екатеринбурге загорелся 12-этажный многоквартирный дом по адресу улица 8 Марта, 189/2. По данным местного управления МЧС, в квартире на четвёртом этаже загорелись домашние вещи на площади десять квадратных метров.

  • Фото © E1.RU
    Фото © E1.RU
  • Фото © E1.RU
    Фото © E1.RU
  • Фото © E1.RU
    Фото © E1.RU

Фото © E1.RU

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Как пишет E1.ru, из многоэтажки пришлось эвакуировать 58 человек, из них 40 сумели спуститься самостоятельно. 18 человек спасены пожарными при помощи спасустройств, из них 7 — дети.

"На месте работают 23 человека личного состава, 7 единиц пожарно-спасательной техники", — сообщили в МЧС.

Ближе к трём часам ночи по местному времени (01:00 мск) открытое горение было ликвидировано. Однако очевидцы сообщают о том, что дым по вентиляции поднялся на верхние этажи.

Во Владивостоке загорелась элитная многоэтажка

Во Владивостоке загорелась элитная многоэтажка

А ранее Лайф рассказывал, что в многоэтажке в Балтийске произошёл взрыв. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные службы.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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