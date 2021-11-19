В Екатеринбурге десятки человек эвакуированы из 12-этажного дома из-за пожара

В Екатеринбурге загорелся 12-этажный многоквартирный дом по адресу улица 8 Марта, 189/2. По данным местного управления МЧС, в квартире на четвёртом этаже загорелись домашние вещи на площади десять квадратных метров.







Как пишет E1.ru, из многоэтажки пришлось эвакуировать 58 человек, из них 40 сумели спуститься самостоятельно. 18 человек спасены пожарными при помощи спасустройств, из них 7 — дети.

"На месте работают 23 человека личного состава, 7 единиц пожарно-спасательной техники", — сообщили в МЧС.

Ближе к трём часам ночи по местному времени (01:00 мск) открытое горение было ликвидировано. Однако очевидцы сообщают о том, что дым по вентиляции поднялся на верхние этажи.