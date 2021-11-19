В Нижнем Тагиле водитель автобуса высадил подростка, которому стало плохо
Остановиться его попросили другие пассажиры, а когда 15-летний парень вышел, маршрутка просто уехала.
Фото © ТАСС / Валерий Бушухин
В Нижнем Тагиле водитель высадил из автобуса почувствовавшего недомогание подростка. Этим инцидентом уже занялась Прокуратура Свердловской области.
"Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила организовала проверку по сообщению СМИ об оставлении водителем маршрутки в опасности несовершеннолетнего", — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства РИА "Новости".
15-летний парень возвращался с тренировки вместе со своей сестрой. Домой они добирались на маршрутном такси № 25. Там 15-летнему парню стало плохо, пассажиры автобуса попросили водителя остановиться. Подросток вышел на свежий воздух, но двери маршрутки закрылись, и она тронулась с места. В автобусе осталась его младшая сестра.
Сейчас прокуратура проверяет все факты и планирует дать правовую оценку соблюдению автотранспортным предприятием требований законодательства о защите прав потребителей.
А ранее Лайф рассказывал, что в Дзержинске кондуктор высадила десятилетнюю девочку из автобуса из-за пяти рублей. Школьница выронила пятирублёвую монету, после чего сразу позвонила маме и попросила встретить её на остановке, но контролёр не поверила в эту историю.
Комментариев: 0