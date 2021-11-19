В Нижнем Тагиле водитель автобуса высадил подростка, которому стало плохо

В Нижнем Тагиле водитель высадил из автобуса почувствовавшего недомогание подростка. Этим инцидентом уже занялась Прокуратура Свердловской области.

"Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила организовала проверку по сообщению СМИ об оставлении водителем маршрутки в опасности несовершеннолетнего", — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства РИА "Новости".

15-летний парень возвращался с тренировки вместе со своей сестрой. Домой они добирались на маршрутном такси № 25. Там 15-летнему парню стало плохо, пассажиры автобуса попросили водителя остановиться. Подросток вышел на свежий воздух, но двери маршрутки закрылись, и она тронулась с места. В автобусе осталась его младшая сестра.

Сейчас прокуратура проверяет все факты и планирует дать правовую оценку соблюдению автотранспортным предприятием требований законодательства о защите прав потребителей.