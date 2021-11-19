Минтруд предложил изменить правила выплаты пособий малоимущим

В 2022 году могут измениться правила назначения пособий для малоимущих. Соответствующие изменения подготовил Минтруд России. В основном они коснутся ежемесячных пособий на детей и беременным женщинам.

Как пишут "Известия", региональные власти смогут назначать господдержку по месту жительства даже при отсутствии у граждан регистрации. А из имущественного ценза исключат собственность, которая находится в розыске или под арестом, а также приобретённую за счёт целевых субсидий.

Проектом постановления предусмотрено, что от правила нулевого дохода освобождаются будущие мамы, если срок беременности на момент подачи заявления превышает 12 недель. Также женщина, у которой отсутствовал доход, сможет получить выплаты, если шесть месяцев вынашивания ребёнка пришлись на период расчёта среднедушевого дохода.

"Имущественный ценз призван отделить действительно нуждающихся граждан от тех, кто имеет теневые доходы и достаточно собственности для комфортного проживания. Сам по себе факт ареста имущества — своего рода маркер. Он свидетельствует о том, что человек находится в сложной жизненной ситуации, поскольку накопил долги, которые не может выплачивать", — прокомментировала старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Горина.