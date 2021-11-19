Иммунолог Болибок объяснил появление "матового стекла" в лёгких при ковиде

При заражении ковидом помимо массивного тромбоза в лёгких больного может возникнуть так называемый синдром "матового стекла". Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Воспаление в лёгких происходит из-за тромбозов мелких капилляров. То есть при избыточном тромбообразовании при CoViD-19 возникает диссеминированная внутрисосудистая свёртываемость, когда тромбы появляются прямо в потоке крови, потом мелкие кровяные сгустки попадают в капилляры, забивая их, и возникает синдром "матового стекла", — объяснил Владимир Болибок в беседе с URA.ru.

Специалист подчёркивает, что коронавирус, как правило, поражает внутреннюю оболочку сосудов. При их нарушении в организме образуется массовый тромбоз. Как следствие, объясняет Билибок, резко подскакивает свёртываемость крови и начинает страдать такая функция, как фибринолиз, то есть способность организма растворять образовавшиеся тромбы.