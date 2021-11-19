Расшифровка результатов: В чем разница тестов Abbott и "Вектор-Бест" на антитела
Большинство россиян до сих пор не совсем понимают, что, собственно, написано в документе с данными анализа крови на иммунитет к ковиду
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Какие в стране есть тест-системы и насколько они надёжны
В России ещё далеко не полностью перевели подсчёт антител к коронавирусу в стандарт Всемирной организации здравоохранения, рассказал Лайфу доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор Антон Ершов. Он напомнил, что соответствующее указание Росздравнадзора вышло ещё в июле 2021 года.
Самое смешное, что после выхода этого документа коммерческие лаборатории на следующий же день всё реализовали, а государственные только-только до ума это довели, притом до сих пор ещё не все.
К "общему знаменателю" решили привести показатели шести различных систем определения уровня антител к ковиду. Это система ARCHITECT от ирландской компании Abbott, германские Roche и Euroimmun, российская "Вектор-Бест", итальянская DiaSorin, и китайская Mindray. Самой надёжной из всех профессор Ершов считает Abbott, а вот к Mindray, которую используют в поликлиниках, по мнению врача, есть серьёзные вопросы.
Эту систему вообще никто понять не может, и я её не советую. Раньше они писали, что они определяют антитела к N-белку (нуклеокапсидному), а теперь они вообще перестали что-либо внятное писать. Уверяют, что якобы к S-белку начали делать, но я не знаю. Я не вижу, чтобы их результаты совпадали с другими реагентами, поэтому для меня "Миндрея" нет.
Он добавил, что претензии у медиков есть и ко многим другим тест-системам.
К сожалению, реагентами для определения этих антител недовольно медицинское сообщество. Эти антитела слишком сильно перекрёстно реагируют с теми антителами, которые вырабатываются у нас к обычному сезонному коронавирусу.
Что такое IgA, IgG и IgM
Это разновидности иммуноглобулинов, которые вырабатываются для защиты от SARS-Cov-2. К примеру, иммуноглобулины А (IgA) — верный признак того, что у человека прямо сейчас есть ковид: эти антитела появляются на слизистых оболочках в острый период инфекции и довольно быстро (через пару месяцев) исчезают. Примерно то же самое можно сказать и об иммуноглобулинах М (IgM), но они вырабатываются не только на слизистых, а главное — они не настолько специфичны, то есть точно такие же антитела могут появляться и в ответ на другие инфекции, а значит, их наличие не доказывает на 100%, что у человека именно CoViD-19. А самые долговечные и при этом достаточно специфичные — иммуноглобулины G (IgG), они обезвреживают коронавирусные "шипы" (S-белки) и формируются уже на поздних стадиях болезни, зато сохраняются месяцами. Поэтому их "смотрят" все (или почти все) имеющиеся в мире тест-системы. Каждый из этих типов антител по-своему показателен, но выявлять их все одновременно — не всегда хорошая идея, уверен доктор медицинских наук.
Ряд компаний сделали реагенты для выявления антител к цельному S-белку, они хотели как лучше, а получилось как всегда: в итоге реагенты определяют одновременно антитела и к SARS-Cov-2, и к обычному сезонному коронавирусу, естественно, из-за этого завышенные показатели получаются.
В чём измеряют антитела
Каждая из перечисленных систем пользуется своими собственными единицами измерения. Соответственно, отличаются и показатели положительного ("антитела обнаружены"), и отрицательного ("антитела не обнаружены") результатов. Именно это и создаёт путаницу: скажем, цифра 20 по одной системе — очень неплохой результат, а по другой, считай, ничего. Единица измерения по стандарту ВОЗ — BAU: Binding Antibody Units — "единицы связывающих антител". Её изначально использовала отечественная система “Вектор-Бест”. Росздравнадзор поделился формулами, по которым результаты других тестов можно перевести в BAU, смотрите таблицу ниже.
Сколько антител достаточно?
На сайтах нескольких российских клиник указано так:
- от 11 до 79 BAU — мало, лучше вакцинироваться;
- от 80 до 149 BAU — средний уровень защиты;
- от 150 и более — высокий уровень антител, прививка не нужна.
Однако Антон Ершов подчеркнул, что категорически не согласен с официально принятыми в стране оценками надёжного иммунитета к коронавирусу.
Я считаю, показатели необходимого уровня иммунитета занижены. Мы видим, что на таких значениях, какие указываются, люди заболевают очень легко.
По мнению доктора медицинских наук, менее 500 BAU/мл означает ничтожный уровень антител, а по-настоящему надёжную защиту может обеспечить как минимум 1000 BAU/мл.
Всё, что выше 500 BAU, — это хороший уровень.