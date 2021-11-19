Расшифровка результатов: В чем разница тестов Abbott и "Вектор-Бест" на антитела Большинство россиян до сих пор не совсем понимают, что, собственно, написано в документе с данными анализа крови на иммунитет к ковиду 18 ноября, 21:40 Фото © ТАСС / Represented by ZUMA Press

Какие в стране есть тест-системы и насколько они надёжны

В России ещё далеко не полностью перевели подсчёт антител к коронавирусу в стандарт Всемирной организации здравоохранения, рассказал Лайфу доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор Антон Ершов. Он напомнил, что соответствующее указание Росздравнадзора вышло ещё в июле 2021 года.

Самое смешное, что после выхода этого документа коммерческие лаборатории на следующий же день всё реализовали, а государственные только-только до ума это довели, притом до сих пор ещё не все. Антон Ершов Доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор

К "общему знаменателю" решили привести показатели шести различных систем определения уровня антител к ковиду. Это система ARCHITECT от ирландской компании Abbott, германские Roche и Euroimmun, российская "Вектор-Бест", итальянская DiaSorin, и китайская Mindray. Самой надёжной из всех профессор Ершов считает Abbott, а вот к Mindray, которую используют в поликлиниках, по мнению врача, есть серьёзные вопросы.

Эту систему вообще никто понять не может, и я её не советую. Раньше они писали, что они определяют антитела к N-белку (нуклеокапсидному), а теперь они вообще перестали что-либо внятное писать. Уверяют, что якобы к S-белку начали делать, но я не знаю. Я не вижу, чтобы их результаты совпадали с другими реагентами, поэтому для меня "Миндрея" нет. Антон Ершов Доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор

Он добавил, что претензии у медиков есть и ко многим другим тест-системам.

К сожалению, реагентами для определения этих антител недовольно медицинское сообщество. Эти антитела слишком сильно перекрёстно реагируют с теми антителами, которые вырабатываются у нас к обычному сезонному коронавирусу. Антон Ершов доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор

Что такое IgA, IgG и IgM

Это разновидности иммуноглобулинов, которые вырабатываются для защиты от SARS-Cov-2. К примеру, иммуноглобулины А (IgA) — верный признак того, что у человека прямо сейчас есть ковид: эти антитела появляются на слизистых оболочках в острый период инфекции и довольно быстро (через пару месяцев) исчезают. Примерно то же самое можно сказать и об иммуноглобулинах М (IgM), но они вырабатываются не только на слизистых, а главное — они не настолько специфичны, то есть точно такие же антитела могут появляться и в ответ на другие инфекции, а значит, их наличие не доказывает на 100%, что у человека именно CoViD-19. А самые долговечные и при этом достаточно специфичные — иммуноглобулины G (IgG), они обезвреживают коронавирусные "шипы" (S-белки) и формируются уже на поздних стадиях болезни, зато сохраняются месяцами. Поэтому их "смотрят" все (или почти все) имеющиеся в мире тест-системы. Каждый из этих типов антител по-своему показателен, но выявлять их все одновременно — не всегда хорошая идея, уверен доктор медицинских наук.

Ряд компаний сделали реагенты для выявления антител к цельному S-белку, они хотели как лучше, а получилось как всегда: в итоге реагенты определяют одновременно антитела и к SARS-Cov-2, и к обычному сезонному коронавирусу, естественно, из-за этого завышенные показатели получаются. Антон Ершов Доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор

В чём измеряют антитела

Каждая из перечисленных систем пользуется своими собственными единицами измерения. Соответственно, отличаются и показатели положительного ("антитела обнаружены"), и отрицательного ("антитела не обнаружены") результатов. Именно это и создаёт путаницу: скажем, цифра 20 по одной системе — очень неплохой результат, а по другой, считай, ничего. Единица измерения по стандарту ВОЗ — BAU: Binding Antibody Units — "единицы связывающих антител". Её изначально использовала отечественная система “Вектор-Бест”. Росздравнадзор поделился формулами, по которым результаты других тестов можно перевести в BAU, смотрите таблицу ниже.

Сколько антител достаточно?

На сайтах нескольких российских клиник указано так:

от 11 до 79 BAU — мало, лучше вакцинироваться;

от 80 до 149 BAU — средний уровень защиты;

от 150 и более — высокий уровень антител, прививка не нужна.

Однако Антон Ершов подчеркнул, что категорически не согласен с официально принятыми в стране оценками надёжного иммунитета к коронавирусу.

Я считаю, показатели необходимого уровня иммунитета занижены. Мы видим, что на таких значениях, какие указываются, люди заболевают очень легко. Антон Ершов Доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор

По мнению доктора медицинских наук, менее 500 BAU/мл означает ничтожный уровень антител, а по-настоящему надёжную защиту может обеспечить как минимум 1000 BAU/мл.

Всё, что выше 500 BAU, — это хороший уровень. Антон Ершов доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор

Авторы Адель Романенкова