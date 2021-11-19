Сосед — о певице Марине Хлебниковой: "Пьяной не видел". Видео © LIFE

В момент пожара в квартире певицы Марины Хлебниковой на улице Ратной в Москве спасатели просили жителей других квартир оставаться внутри, чтобы не мешать их работе. Об этом рассказал один из соседей знаменитости, который представился Валерием Кузнецовым.

Говоря о Марине, он отметил, что никогда не видел её пьяной, да и в целом встречался с артисткой редко. Версию о том, что причиной пожара могла послужить непотушенная сигарета, он комментировать отказался.

"Пьяной её никогда не видел. Даже наблюдал, как она садилась за руль своей машины. Один раз она меня затопила, долго не могли прийти к консенсусу. Марина делала ремонт в своей квартире, и там что-то неправильно сделали: была течь, от которой и произошло затопление", — рассказал Кузнецов.