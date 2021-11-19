В Кабуле поблагодарили Путина за гуманитарную помощь
Три самолёта Ил-76 ВКС России доставили в республику более 36 тонн таких грузов.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Власти Кабула благодарны президенту РФ Владимиру Путину и Минобороны России за направленную в город гуманитарную помощь. Об этом заявил журналистам глава управления афганской столицы по чрезвычайным ситуациям Мирвайс Ватанмаль.
"Большое спасибо президенту России, Министерству обороны и лично министру обороны России Сергею Шойгу", — приводит ТАСС слова афганского чиновника.
Он отметил, что сложная гуманитарная ситуация сейчас как в Кабуле, так и в провинциях. Полученная гумпомощь будет распределена между наиболее нуждающимися в столице. Там сейчас много внутренних мигрантов, обстановка может обостриться в связи с наступающими холодами.
"Афганцы нуждаются как в продуктах питания, так и в различных лекарствах", — сказал Мирвайс Ватанмаль.
Напомним, по поручению Владимира Путина Минобороны РФ доставило в Афганистан гуманитарную помощь, а затем эвакуировало оттуда более 200 человек — не только россиян, но и граждан других стран.
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