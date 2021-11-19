В Кабуле поблагодарили Путина за гуманитарную помощь

Власти Кабула благодарны президенту РФ Владимиру Путину и Минобороны России за направленную в город гуманитарную помощь. Об этом заявил журналистам глава управления афганской столицы по чрезвычайным ситуациям Мирвайс Ватанмаль.

"Большое спасибо президенту России, Министерству обороны и лично министру обороны России Сергею Шойгу", — приводит ТАСС слова афганского чиновника.

Он отметил, что сложная гуманитарная ситуация сейчас как в Кабуле, так и в провинциях. Полученная гумпомощь будет распределена между наиболее нуждающимися в столице. Там сейчас много внутренних мигрантов, обстановка может обостриться в связи с наступающими холодами.

"Афганцы нуждаются как в продуктах питания, так и в различных лекарствах", — сказал Мирвайс Ватанмаль.