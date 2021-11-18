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Российские военные самолёты вылетели из Афганистана с эвакуированными гражданами

Прибудут они на подмосковный аэродром Чкаловский с промежуточной посадкой в Таджикистане и Киргизии для дозаправки.

18 ноября, 15:02
<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/mod.mil.rus/photos/a.1492313031011448/3026420177600718/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны РФ</a></p>

Фото © Минобороны РФ

Три самолёта военно-транспортной авиации РФ вылетели из Кабула, забрав 205 граждан России, Афганистана, Украины, Белоруссии и Армении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Три самолёта военно-транспортной авиации, доставившие гуманитарный груз в аэропорт Кабула, закончили посадку эвакуируемых граждан и вылетели из Афганистана", — говорится в записи.

Летательные аппараты прибудут на подмосковный аэродром Чкаловский с промежуточной посадкой в Таджикистане и Киргизии для дозаправки.

Представитель Кремля Песков рассказал, с чем связана эвакуация граждан из Афганистана

Представитель Кремля Песков рассказал, с чем связана эвакуация граждан из Афганистана

Напомним, соответствующее поручение об эвакуации граждан из Афганистана отдал президент России Владимир Путин. При этом изначально речь шла о 380 гражданах.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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