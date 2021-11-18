Российские военные самолёты вылетели из Афганистана с эвакуированными гражданами

Три самолёта военно-транспортной авиации РФ вылетели из Кабула, забрав 205 граждан России, Афганистана, Украины, Белоруссии и Армении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Три самолёта военно-транспортной авиации, доставившие гуманитарный груз в аэропорт Кабула, закончили посадку эвакуируемых граждан и вылетели из Афганистана", — говорится в записи.

Летательные аппараты прибудут на подмосковный аэродром Чкаловский с промежуточной посадкой в Таджикистане и Киргизии для дозаправки.