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"Между дном и потолком": Финансист Кучин рассказал, когда лучшее время для покупки валюты

Эксперт отметил, что тревогу у инвесторов вызвали миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС и усиление антироссийской риторики со стороны Запада.

19 ноября, 00:30

Фото © Pexels

Лучшее время для покупки валюты с целью сохранить сбережения — всегда, заявил начальник управления персонального брокерского обслуживания "БКС Мир инвестиций" Сергей Кучин.

"Золотое время" для покупки валюты с целью диверсифицировать свои сбережения — всегда. Никто не знает, где "дно или потолок" у курса валюты, поэтому правильнее покупать её каждый месяц на часть сбережений", — сказал Кучин в беседе с агентством "Прайм".

Аналитик посоветовал вкладывать купленную валюту в американские ценные бумаги или акции европейских компаний. Вместе с тем предостерёг россиян от покупки долларов или евро в спекулятивных целях, поскольку сложно предсказать, как поведут себя центральные банки в период турбулентности. Диапазон 72-75 рублей за доллар уже привычен и для населения, и для бизнеса, отметил эксперт. А так как у ЦБ РФ сейчас есть все инструменты для сдерживания девальвации, то инвесторы, играющие против рубля, могут ничего не выиграть. Тревогу у инвесторов вызвали миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС и усиление антироссийской риторики со стороны Запада.

"Денежная масса во всём мире исторически постоянно растёт, и этот тренд будет продолжаться. Поэтому в портфель лучше включать не валюты, а акции в разных валютах", — заключил Кучин.

В какие дни лучше покупать валюту, рассказал финансист

В какие дни лучше покупать валюту, рассказал финансист

Ранее Лайф писал, что обостряется обстановка на валютном рынке. Появились новые факторы давления на курс рубля.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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