"Золотое время" для покупки валюты с целью диверсифицировать свои сбережения — всегда. Никто не знает, где "дно или потолок" у курса валюты, поэтому правильнее покупать её каждый месяц на часть сбережений" , — сказал Кучин в беседе с агентством "Прайм".

Аналитик посоветовал вкладывать купленную валюту в американские ценные бумаги или акции европейских компаний. Вместе с тем предостерёг россиян от покупки долларов или евро в спекулятивных целях, поскольку сложно предсказать, как поведут себя центральные банки в период турбулентности. Диапазон 72-75 рублей за доллар уже привычен и для населения, и для бизнеса, отметил эксперт. А так как у ЦБ РФ сейчас есть все инструменты для сдерживания девальвации, то инвесторы, играющие против рубля, могут ничего не выиграть. Тревогу у инвесторов вызвали миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС и усиление антироссийской риторики со стороны Запада.