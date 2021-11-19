Преподаватель школы вин Мережко рассказал, как выбрать шампанское перед Новым годом

На новогодний стол можно приобрести новогоднее шампанское на любой бюджет. Как говорит преподаватель Школы вина "Энотрия" и креативный директор журнала Simple Wine News Дмитрий Мережко, бутылку игристого возможно приобрести даже за 300 рублей, но этот напиток не будет иметь к вину никакого отношения.

В беседе с агентством "Прайм" эксперт отметил, что в диапазоне до 800 рублей можно обратить внимание на игристые вина из России.

"Они будут сделаны, как правило, резервуарным способом, из разных сортов винограда, будут белыми или розовыми, произведёнными, чаще всего, крупными предприятиями", — сказал Мережко.

От 800 до 1500 рублей можно взять шампанское из сортов винограда, выращенных в России. Здесь же можно встретить образцы отличных игристых из Испании, Италии, Португалии, Новой Зеландии. Зачастую российские напитки не уступают им в качестве.

А вот от 1500 до 3000 рублей можно взять лучшее российское шомпанское, которое смело может конкурировать с просеккой и кавой, франчакортой из Ломбардии и французскими креманами. Выше же этой цены, по словам Мережко, начинается царство Шампани. Это самая престижная категория.