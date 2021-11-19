В США начали следствие о методах вовлечения детей в Instagram
Задача — выяснить, не подвергла ли компания Meta (бывшая Facebook) общество риску своими действиями.
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Законность способов компании Meta Platforms по привлечению детей и молодых людей в свою социальную сеть Instagram расследуют генпрокуроры ряда американских штатов. Речь идёт о возможном нарушении со стороны соцсети законов о защите прав потребителей. Цель следствия — выяснить, не подвергла ли компания общество риску.
"Не имеет значения, называете ли вы это Instagram, Facebook или Meta, факт остается тем же: эти платформы социальных сетей чрезвычайно опасны и, как было доказано, причиняют как физический, так и психический вред молодым людям", — заявила генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.
Разбирательство, как поясняется, нацелено на изучение методов, которые компания использует для увеличения частоты и продолжительности взаимодействия молодых пользователей с Instagram. Сегодняшнее объявление следует за недавними сообщениями о том, что собственное внутреннее исследование Meta указало на вред Instagram для подрастающего поколения. Отмечалось, что растёт риск развития депрессии, расстройств пищевого поведения и даже самоубийств.
"Снова и снова Марк Цукерберг и компании, которыми он управляет, ставят прибыль превыше безопасности. Наше расследование направлено на то, чтобы положить конец подобному поведению", — сказала Джеймс.
Ранее Лайф сообщал, что Цукерберг отверг обвинения в алчности Facebook. Глава соцсети ответил на заявления бывшей сотрудницы, прозвучавшие на слушаниях в Сенате США. Хауген утверждала, что компания знает о вреде своих продуктов для детей, но игнорирует последствия.
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