Обозреватель Bloomberg рассказал о "гарантированном" способе уничтожить "Северный поток – 2
В случае его применения, по мнению эксперта, США выиграли бы время и получили убедительные аргументы для своей почти проигранной на сегодня битвы с российским газопроводом.
Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov
В случае полномасштабного вторжения России на Украину газопроводу "Северный поток – 2" грозит "гарантированное уничтожение". Такое мнение высказал обозреватель Леонид Бершидский, который считает, что этой ситуацией непременно воспользовался бы Вашингтон.
В статье для агентства Bloomberg Бершидский пишет, что такое развитие событий приведёт к подрыву "кропотливо выстроенных Россией отношений" с Западом.
"Северный поток – 2", безусловно, будет уничтожен, если Россия предпримет полномасштабное наступление на Украину", — утверждает Бершидский.
При этом обозреватель уверен, что менее масштабная операция России лишь сдвинула бы сроки по запуску трубопровода. Хотя тоже дала бы козыри в руки Вашингтона.
"США выиграли бы время и получили убедительные аргументы для своей почти проигранной на сегодня битвы с российским газопроводом", — считает обозреватель.
Как рассказывал Лайф, ранее агентство Bloomberg сообщило, что США предупредили ЕС о "планах" России вторгнуться на Украину. По данным источников компании, такие опасения и оценки Вашингтона якобы подкреплены "общедоступными доказательствами". Между тем в постпредстве РФ при ООН заверили, что наша страна не планирует вторжения на территорию Незалежной.
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