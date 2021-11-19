Обозреватель Bloomberg рассказал о "гарантированном" способе уничтожить "Северный поток – 2

В случае полномасштабного вторжения России на Украину газопроводу "Северный поток – 2" грозит "гарантированное уничтожение". Такое мнение высказал обозреватель Леонид Бершидский, который считает, что этой ситуацией непременно воспользовался бы Вашингтон.

В статье для агентства Bloomberg Бершидский пишет, что такое развитие событий приведёт к подрыву "кропотливо выстроенных Россией отношений" с Западом.

"Северный поток – 2", безусловно, будет уничтожен, если Россия предпримет полномасштабное наступление на Украину", — утверждает Бершидский.

При этом обозреватель уверен, что менее масштабная операция России лишь сдвинула бы сроки по запуску трубопровода. Хотя тоже дала бы козыри в руки Вашингтона.