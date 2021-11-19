Самолёты с эвакуированными из Афганистана прибыли в Подмосковье

На аэродроме Чкаловский в Московской области приземлились самолёты Ил-76 Минобороны России, которые участвовали в вывозе из Афганистана граждан РФ и других стран. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

"Самолёты военно-транспортной авиации Минобороны России, задействованные в эвакуации граждан из Республики Афганистан, совершили посадку на аэродроме Чкаловский Московской области", — говорится в сообщении Минобороны РФ.