Самолёты с эвакуированными из Афганистана прибыли в Подмосковье
Кроме россиян из этой страны вывезли граждан Украины, Белоруссии, Армении. В сумме более 200 человек.
Фото © Минобороны РФ
На аэродроме Чкаловский в Московской области приземлились самолёты Ил-76 Минобороны России, которые участвовали в вывозе из Афганистана граждан РФ и других стран. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.
"Самолёты военно-транспортной авиации Минобороны России, задействованные в эвакуации граждан из Республики Афганистан, совершили посадку на аэродроме Чкаловский Московской области", — говорится в сообщении Минобороны РФ.
На военных бортах в Россию прибыли граждане как самой РФ, так и Афганистана, Армении, Белоруссии и Украины.
Напомним, по поручению Владимира Путина Минобороны РФ доставило в Афганистан гуманитарную помощь, а затем эвакуировало оттуда более 200 человек.
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