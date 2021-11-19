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Самолёты с эвакуированными из Афганистана прибыли в Подмосковье

Кроме россиян из этой страны вывезли граждан Украины, Белоруссии, Армении. В сумме более 200 человек.

19 ноября, 01:09
<p>Фото © Минобороны РФ</p>

Фото © Минобороны РФ

На аэродроме Чкаловский в Московской области приземлились самолёты Ил-76 Минобороны России, которые участвовали в вывозе из Афганистана граждан РФ и других стран. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

"Самолёты военно-транспортной авиации Минобороны России, задействованные в эвакуации граждан из Республики Афганистан, совершили посадку на аэродроме Чкаловский Московской области", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

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На военных бортах в Россию прибыли граждане как самой РФ, так и Афганистана, Армении, Белоруссии и Украины.

Напомним, по поручению Владимира Путина Минобороны РФ доставило в Афганистан гуманитарную помощь, а затем эвакуировало оттуда более 200 человек.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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