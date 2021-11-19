Глава Пентагона заявил о "непоколебимой поддержке" суверенитета Украины

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин обсудил с украинским коллегой Алексеем Резниковым наращивание оборонного потенциала Киева, а также переход республики на стандарты НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

Отмечается, что Остин "подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины". С коллегой они обсудили в том числе якобы имеющие место "дестабилизирующие действия России в регионе".