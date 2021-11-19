Глава Пентагона заявил о "непоколебимой поддержке" суверенитета Украины
Киевскому коллеге он пообещал содействовать во внедрении принципов и стандартов НАТО.
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Глава Министерства обороны США Ллойд Остин обсудил с украинским коллегой Алексеем Резниковым наращивание оборонного потенциала Киева, а также переход республики на стандарты НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.
Отмечается, что Остин "подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины". С коллегой они обсудили в том числе якобы имеющие место "дестабилизирующие действия России в регионе".
В ведомстве сообщили, что глава Пентагона "призвал министра Резникова поддерживать прогресс в реформах в области обороны и оборонной промышленности, а также обещал содействовать Украине во внедрении принципов и стандартов НАТО".
Как рассказывал Лайф, ранее агентство Bloomberg сообщило, что США предупредили ЕС о "планах" России вторгнуться на Украину. По данным источников компании, такие опасения и оценки Вашингтона якобы подкреплены "общедоступными доказательствами". Между тем в постпредстве РФ при ООН заверили, что наша страна не планирует вторжения на территорию Незалежной.
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