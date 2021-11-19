Байден и Трюдо назвали наиболее приоритетную задачу

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Джо Байден назвали своей главной задачей окончательную победу над пандемией. Американский и канадский главы государств встретились в Вашингтоне на первом с 2016 года саммите лидеров стран Северной Америки.

"Главным приоритетом премьер-министра и президента остаётся окончание пандемии CoViD-19 и повышение уровня безопасности здравоохранения", — говорится в заявлении пресс-службы главы канадского правительства.

Как сообщает телеканал CTVnews, Трюдо поблагодарил США за их партнёрство и помощь в борьбе с пандемией CoViD-19, заявив, что "тяжёлая работа" по борьбе с вирусом во всём мире только началась. Трюдо и Байден подчеркнули, что продолжат исполнять ранее взятые на себя обязательства в отношении реализации глобальных усилий по масштабной вакцинации населения мира. Кроме того лидеры двух стран заявили о предоставлении финансовой поддержки бедным странам для восстановления их экономики на фоне пандемии.

Кроме того, Трюдо и Байден обсудили вопросы экономического сотрудничества двух стран, тему борьбы с изменением климата, права человека, сотрудничество Канады и США в Арктике и кооперацию со своими союзниками по разведывательному альянсу Five Eyes (в него входят спецслужбы Канады, Австралии, Великобритании, Новой Зеландии и США). Лидеры Канады и США поговорили о гуманитарном кризисе на Гаити, взаимоотношениях двух стран с Китаем, обсудили ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе и Афганистане.

Это первый с 2016 года саммит лидеров государств Северной Америки.