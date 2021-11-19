Доцент Вознесенский рассказал, как часто можно ревакцинироваться от ковида

Период между введениями доз вакцины от коронавируса не должен быть меньше месяца-двух, а раз в полгода ревакцинация двухкомпонентными вакцинами и вовсе не опасна. Так считает доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

"Самое главное, чтобы введение вакцины было не ранее чем через один-два месяца после введения предыдущей вакцины. Если этот срок выдерживается — а мы говорим про полгода, — то тут никаких подводных камней не должно быть", — сказал Вознесенский в интервью РИА "Новости".

Если на момент прививки нет противопоказаний, то и риска для организма не будет никакого, заявил эксперт.