Глава "Оператора ГТС Украины" заявил о шансах частично заблокировать "Северный поток - 2"
По словам топ-менеджера энергетической компании, в этом году через его страну уже в три раза уменьшился транзит газа.
Фото © Facebook / nord-stream2
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что есть "очень большие шансы" не допустить запуска "Северного потока — 2" на полную мощность. Он напомнил, что до 2024 года у страны есть контракт на транзит топлива, а дальше — пока лишь планы.
"У нас есть видение, как бороться дальше, и несмотря на то, что этот газопровод уже технически построен, я считаю, что ещё есть очень большие шансы не допустить его запуск на полную мощность", — сказал Макогон в эфире канала "1+1".
По словам Макогона, в этом году "в три раза уменьшился транзит газа" через Украину, а Москва "вернулась к законтрактованным объёмам". До этого "Оператор ГТС Украины" рассказывал о потерях Европы из-за "Северного потока – 2". В компании предсказали, что украинский маршрут окончательно потеряет транзитные объёмы. А Европа, в свою очередь, лишится возможности пользоваться украинскими подземными хранилищами.
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Прежде стало известно, что украинские "Нафтогаз" и "Оператор ГТС Украины" были допущены к процессу сертификации Nord Stream 2 AG. При этом компании не будут иметь права вето. Тем не менее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отмечал, что компания готова привести свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без полного соответствия европейскому энергетическому законодательству.
В свою очередь, 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Процесс обещали возобновить, когда оператор со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность немецкой "дочки".
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