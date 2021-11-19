Глава "Оператора ГТС Украины" заявил о шансах частично заблокировать "Северный поток - 2"

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что есть "очень большие шансы" не допустить запуска "Северного потока — 2" на полную мощность. Он напомнил, что до 2024 года у страны есть контракт на транзит топлива, а дальше — пока лишь планы.

"У нас есть видение, как бороться дальше, и несмотря на то, что этот газопровод уже технически построен, я считаю, что ещё есть очень большие шансы не допустить его запуск на полную мощность", — сказал Макогон в эфире канала "1+1".

По словам Макогона, в этом году "в три раза уменьшился транзит газа" через Украину, а Москва "вернулась к законтрактованным объёмам". До этого "Оператор ГТС Украины" рассказывал о потерях Европы из-за "Северного потока – 2". В компании предсказали, что украинский маршрут окончательно потеряет транзитные объёмы. А Европа, в свою очередь, лишится возможности пользоваться украинскими подземными хранилищами.