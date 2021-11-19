Мечта сбылась: "Газпром" заработает более двух миллиардов долларов на простаивающем "Северном потоке – 2" Цены на газ в Европе бьют рекорды, но еврочиновники не торопятся сертифицировать "Северный поток – 2", по которому "Газпром" обещал поставить дополнительные объёмы. Но его, похоже, это не тревожит. 18 ноября, 21:40 Фото © ТАСС / dpa / Stefan Sauer

Европейские чиновники допустили к сертификации уже полностью построенного "Северного потока – 2" украинские компании, которые выступают категорически против запуска проекта, — "Нафтогаз" и "Оператор ГТС Украины". Кроме того, они придрались к поданным "Газпромом" документам и вообще приостановили процесс.

В результате цены на газ на европейских биржах взлетели до октябрьских пиков и превысили 1100 долларов за тысячу кубов. "Газпром" в своём отчёте зафиксировал среднюю цену продажи газа за сентябрь – октябрь 270 долларов за тысячу кубов, что на 80 долларов выше, чем в прошлых прогнозах.

— Если такая цена продержится дальше в течение отопительного сезона, то дополнительная прибыль "Газпрома" составит минимум два миллиарда долларов, — подсчитал украинский эксперт в вопросах энергетики Валентин Землянский. — При этом "Газпром" инвестировал в проект пять миллиардов долларов и заложил его окупаемость в 15 лет эксплуатации, а тут, получается, за год он заработал уже два миллиарда. То есть сейчас и "Газпром", и европейские компании заинтересованы в том, чтобы "Северный поток – 2" не запускался. Их всё устраивает.

А, скорее всего, продажная цена для "Газпрома" будет только расти — ведь в его долгосрочных контрактах заложена биржевая индексация стоимости газа, но с некоторым временным лагом. То есть октябрьские и ноябрьские биржевые пики отразятся на дополнительной прибыли госкорпорации только в декабре и январе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в приостановке сертификации "Северного потока – 2" немецким регулятором нет политический подоплёки. Это — "нормы европейского законодательства". Так или иначе теперь, по мнению экспертов, сертификация может затянуться до мая следующего года.

— "Северный поток – 2" построен, это свершившийся факт, — отметил политолог Александр Лазарев. — Да, его сертификацию затягивают, и это выгодно многим, в том числе и России. Невыгодно это Украине, у которой нет долгосрочного контракта на поставку и которая вынуждена покупать газ по биржевым ценам.

Авторы Александра Баязитова