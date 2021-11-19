В S&P предупредили о затяжном воздействии пандемии на экономику России

Недостаточные темпы вакцинации от ковида являются одним из главных рисков для экономики России и развивающихся стран в целом. Такое мнение высказала ведущий экономист по развивающимся рынкам макрорегиона EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) рейтингового агентства S&P Global Ratings Татьяна Лысенко.

Как пишет РБК, согласно данным оперативного штаба правительства по борьбе с коронавирусом на 18 ноября, полностью вакцинировано (первичная и повторная прививка) почти 58 млн россиян, что составляет 39,7% всего населения. При этом целевой показатель примерно в два раза больше.

Пандемия несёт в себе глобальные риски ужесточения денежно-кредитной политики, полагает Лысенко. С марта 2020 года американский регулятор держит ставку практически на нулевом уровне. Российский ЦБ, проводивший мягкую контрциклическую политику в прошлом году, с марта этого года перешёл к её ужесточению на фоне разгона инфляции и уже поднял ключевую ставку с 4,25 до 7,5%, не исключив, что это не предел.

S&P прогнозирует рост российской экономики по итогам 2021 года на уровне 4%, а в 2022 году уже лишь 2,6%. Затем, как полагают в агентстве, этот показатель приблизится к долгосрочному трендовому уровню около 2%.