Иммунолог Ярцева сообщила о сокращении постковидного синдрома

Длительность периода плохого самочувствия после перенесённой коронавирусной инфекции, так называемого постковидного синдрома, значительно сократилась за последнее время. Об этом рассказала врач — терапевт-иммунолог Ирина Ярцева.

"В последнее время мало запросов, до этого было очень много депрессивных состояний, часто народ жаловался, что длится прям долго, а сейчас достаточно быстрее все в себя приходят", — сообщила Ярцева в беседе с "Лентой.ру".

Она связала это с тем, что люди стали уделять меньше внимания такой проблеме. А её коллеги уверены, что человечество попросту адаптируется к ковиду. Врачи выделили среди самых распространённых симптомов постковидного синдрома астенические состояния: слабость, утомляемость, снижение работоспособности, забывчивость, а также такие расстройства, как тревога и депрессия.

"Ощущения непривычные для людей. После CoViD-19 всегда так. Не надо пугаться, не надо думать, что это навсегда. Это последствия, которые пройдут, всегда проходят", — заметила Ирина Ярцева.