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Иммунолог Ярцева сообщила о сокращении постковидного синдрома

По мнению специалистов, это связано с тем, что человечество постепенно приспосабливается к вирусу.

19 ноября, 03:12

Фото © Shutterstock

Длительность периода плохого самочувствия после перенесённой коронавирусной инфекции, так называемого постковидного синдрома, значительно сократилась за последнее время. Об этом рассказала врач — терапевт-иммунолог Ирина Ярцева.

"В последнее время мало запросов, до этого было очень много депрессивных состояний, часто народ жаловался, что длится прям долго, а сейчас достаточно быстрее все в себя приходят", — сообщила Ярцева в беседе с "Лентой.ру".

Она связала это с тем, что люди стали уделять меньше внимания такой проблеме. А её коллеги уверены, что человечество попросту адаптируется к ковиду. Врачи выделили среди самых распространённых симптомов постковидного синдрома астенические состояния: слабость, утомляемость, снижение работоспособности, забывчивость, а также такие расстройства, как тревога и депрессия.

"Ощущения непривычные для людей. После CoViD-19 всегда так. Не надо пугаться, не надо думать, что это навсегда. Это последствия, которые пройдут, всегда проходят", заметила Ирина Ярцева.

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Лайф напоминает, что ранее другой врач рассказала о необычном проявлении постковидного синдрома. По словам специалиста, несмотря на то что входными воротами для вируса являются лёгкие, он может циркулировать по всему организму и поражать его в разных местах.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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