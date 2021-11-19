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Опрос показал, сколько россиян надеются попасть на новогодний корпоратив

Ради праздника женщины готовы купить новое платье, а мужчины — погладить рубашку.

19 ноября, 05:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Более 40% россиян надеются, что новогодний корпоратив состоится в обычном формате — с дискотекой, ужином и алкоголем. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование сервиса "Зарплата.ру".

Как следует из опроса, в котором приняло участие 2015 человек со всех регионов страны, женщины ждут корпоратив сильнее, чем мужчины, — 59% против 38%. При этом отмечается, что 30% респондентов уже получили приглашение на праздник.

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Если мероприятие состоится, 24% женщин купят себе новое платье, 17% сходят на маникюр, 11% запишутся на причёску или макияж. Мужчины же ради корпоратива готовы погладить рубашку (31%), воспользоваться туалетной водой (22%) и специально сходить в барбершоп (9%).

По словам аналитиков, для россиян корпоратив — это шанс отдохнуть и расслабиться с коллегами, подвести итоги года и укрепить командный дух. Кроме того, многие респонденты рассматривают этот праздник как долгожданную и заслуженную передышку.

Ранее Лайф рассказывал, куда россияне планируют отправиться на Новый год.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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