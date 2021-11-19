Исследование указало на связь между стрессом на работе и любовью к ней

Уровень стресса на работе оказался напрямую связан с тем, насколько человек её любит. К такому выводу пришли аналитики сервиса Superjob, которые провели соответствующее исследование.

Как пишет РБК, уровень ежедневного стресса на работе оценили как высокий или очень высокий 37% участников опроса. При этом среди тех, кто любит свою работу, об этом сообщили только 27% опрошенных. Сотрудники, которым работа приносит удовлетворение, чаще всего заявляли лишь о среднем уровне стресса.

Также примечательно, что если в 2020 году, когда пандемия только начиналась, о стрессе на работе говорили 79% опрошенных, то в начале 2021 года утвердительно на этот вопрос отвечали уже 55% респондентов. Такие данные были ранее получены в другом исследовании, от "Ромира".