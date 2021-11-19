Экс-глава МИД Украины заявил, что его страна в шаге от того, чтобы начать терять Донбасс, и Киеву нужна новая стратегия по возвращению контроля над этим регионом. По мнению дипломата, Украина "в очень опасной ситуации". Он считает, что нынешние Минские соглашения "не работают".

"Сейчас реально геополитическая мясорубка может начать крутиться. И мы должны понять, а где мы в этой игре. И если мы не сделаем правильные ставки, то у нас есть реальная угроза, что нас в фарш перемелют", — заявил Климкин в интервью телеканалу "1+1".

По его мнению, угроза провокаций выросла, она даже больше, чем была весной.