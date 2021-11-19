Губернатор в США остановил смертную казнь убийцы незадолго до её исполнения

Губернатор американского штата Оклахома Кевин Ститт остановил смертную казнь преступника, осуждённого за убийство, за несколько часов до её исполнения. Умереть должен был Джулиус Джонс за преступление, совершённое в 1998 году.

Как сообщает NBC News, за 11 часов до приведения смертного приговора в исполнение Совет по помилованию и условно-досрочному освобождению Оклахомы постановил заменить казнь на пожизненное заключение.

"Мы благодарны губернатору за его усилия, но мы также понимаем, что по-прежнему есть некоторые проблемы с самим обвинительным приговором, поэтому ещё много работы. Хотя мы добились сохранения жизни Джулиусу, мы всё равно должны добиться для него справедливости", — заявил правозащитник Тодд Йери.

У здания суда собрали митинг, на котором требовали отмены смертной казни. Сообщение о её замене на пожизненное заключение, пусть даже без возможности условно-досрочного освобождения, было встречено аплодисментами.

Сообщается, что 41-летний Джонс более двух десятилетий отстаивал свою невиновность в убийстве Пола Хауэлла, бизнесмена в богатом пригороде Эдмонда, Оклахома-Сити. Ходатайство адвокатов было подано в четверг на основании новых обстоятельств другой смертной казни. 28 октября заключённого Джона Гранта неоднократно рвало и мучили судороги, прежде чем он скончался. В ходатайстве подчёркивалось, что такой метод приводит к страданиям заключённых перед смертью.