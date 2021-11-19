Страховщики составили рейтинг самых похищаемых в России автомобильных деталей

Похитители деталей машины в России особо "любят" марку Mercedes-Benz. Именно на автомобили этого бренда приходится ощутимая часть подобных краж. Об этом рассказали в страховой компании "Согласие". С немецких машин снимают чаще всего эмблемы, зеркала и колёса.

А вот рекордсменом по сумме компенсации, как сообщает РИА "Новости", в случае "Согласия" стал один владелец Porsche Cayenne. За украденные фары ему выплатили почти полмиллиона рублей.

"Более четверти случаев (26%) пришлось на Mercedes-Benz, почти каждый десятый из них (9%) был связан с кражей эмблемы машины. Треть злоумышленников интересовали зеркала, 12% – колеса, остальных – антенны, фары, видеорегистраторы, датчик экстренного торможения, ручки дверей, дворники, камеры заднего вида и другие детали и предметы", — рассказали страховщки.

По их данным, на BMW пришлось 16% случаев выплат, на Toyota – 12%. На четвёртом месте оказалась марка Kia (9%), на пятом – Volkswagen (7%).