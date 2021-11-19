Политолог Кочетков назвал условие, при котором Турция попытается взять под контроль Крым
Он уверен, что ни одна страна не окажет Киеву прямую военную поддержку в случае гипотетического конфликта с Москвой.
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При военном конфликте России и Украины Турция может выступить на стороне Киева для подчинения Крыма. Политический аналитик Александр Кочетков уверен, что Анкара может пойти на этот шаг, чтобы получить экономический контроль над полуостровом.
"Она (Турция) хочет расчистить геополитическое пространство для себя, поэтому её может заинтересовать только крымскотатарский Крым, который будет тесно сотрудничать с Турцией, а фактически — если он станет турецким в экономическом смысле. Ничто другое не сможет заинтересовать Анкару и побудить её помогать Украине",— утверждает Александр Кочетков в статье для издания "Главред".
Он уверен, что ни одна страна не окажет Киеву прямую военную поддержку в случае конфликта с Москвой. Как отметил эксперт, Европа зависит России в сфере энергетики и ограничится выражением глубокой обеспокоенности.
Как рассказывал Лайф, ранее агентство Bloomberg сообщило, что США предупредили ЕС о "планах" России вторгнуться на Украину. По данным источников компании, такие опасения и оценки Вашингтона якобы подкреплены "общедоступными доказательствами". Между тем в постпредстве РФ при ООН заверили, что наша страна не планирует вторжения на территорию Незалежной.
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