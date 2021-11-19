Политолог Кочетков назвал условие, при котором Турция попытается взять под контроль Крым

При военном конфликте России и Украины Турция может выступить на стороне Киева для подчинения Крыма. Политический аналитик Александр Кочетков уверен, что Анкара может пойти на этот шаг, чтобы получить экономический контроль над полуостровом.

"Она (Турция) хочет расчистить геополитическое пространство для себя, поэтому её может заинтересовать только крымскотатарский Крым, который будет тесно сотрудничать с Турцией, а фактически — если он станет турецким в экономическом смысле. Ничто другое не сможет заинтересовать Анкару и побудить её помогать Украине",— утверждает Александр Кочетков в статье для издания "Главред".