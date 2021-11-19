Телеведущая Анфиса Чехова, устав от всё более агрессивных атак хейтеров на тему быстрого похудения, решила публично пройти проверку на детекторе лжи. Люди замучили артистку упрёками, что она якобы продаёт курс о коррекции фигуры, сама будучи продуктом ножа хирурга. Ей приписали самые разные процедуры — от ушивания (резекции) желудка до обычных лифтинга и липосакции.

"Насколько неприятно, когда любой блогер, нахайпавший себе сотню тысяч подписчиков, имеет право безнаказанно оболгать тебя и зародить в людях сомнение в твоей честности. Когда затем зрители его сомнительного канала, набрасываются на тебя и предъявляют обвинения во лжи!", — написала Анфиса Чехова в своём аккаунте в "Инстаграме" под видео с детектором лжи.

Утверждается, что процедуру Чеховой проводил судебный эксперт-полиграфолог с десятилетним стажем. А весь процесс засвидетельствовал ещё и главред журнала "Жара" на свой телефон. Артистка пригласила его, чтоб потом никто не выдвинул ей дополнительных обвинений в том, что ответы она смонтировала. В результате детектор лжи подтвердил, что Анфиса никогда не делала резекцию желудка, не колола в Корее инъекции для похудения, не прибегала к липосакции, абдоминопластике и прочим хирургическим операциям для похудения. Был в этом эфире и бонусный вопрос — о её груди.

"Теперь внимание. У вас силиконовая грудь?", — задал вопрос полиграфолог. "О да", — ответила Чехова. "Обман" — выдал вердикт детектор лжи.