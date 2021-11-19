"Безнаказанно оболгали": Анфиса Чехова на детекторе лжи ответила на вопросы про грудь и похудение
Этой процедуре артистку подверг судебный эксперт-полиграфолог с десятилетним стажем. Весь процесс снимал ещё и журналист на телефон.
Кадр из видео © Instagram / Анфиса Чехова
Телеведущая Анфиса Чехова, устав от всё более агрессивных атак хейтеров на тему быстрого похудения, решила публично пройти проверку на детекторе лжи. Люди замучили артистку упрёками, что она якобы продаёт курс о коррекции фигуры, сама будучи продуктом ножа хирурга. Ей приписали самые разные процедуры — от ушивания (резекции) желудка до обычных лифтинга и липосакции.
"Насколько неприятно, когда любой блогер, нахайпавший себе сотню тысяч подписчиков, имеет право безнаказанно оболгать тебя и зародить в людях сомнение в твоей честности. Когда затем зрители его сомнительного канала, набрасываются на тебя и предъявляют обвинения во лжи!", — написала Анфиса Чехова в своём аккаунте в "Инстаграме" под видео с детектором лжи.
Утверждается, что процедуру Чеховой проводил судебный эксперт-полиграфолог с десятилетним стажем. А весь процесс засвидетельствовал ещё и главред журнала "Жара" на свой телефон. Артистка пригласила его, чтоб потом никто не выдвинул ей дополнительных обвинений в том, что ответы она смонтировала. В результате детектор лжи подтвердил, что Анфиса никогда не делала резекцию желудка, не колола в Корее инъекции для похудения, не прибегала к липосакции, абдоминопластике и прочим хирургическим операциям для похудения. Был в этом эфире и бонусный вопрос — о её груди.
"Теперь внимание. У вас силиконовая грудь?", — задал вопрос полиграфолог.
"О да", — ответила Чехова.
"Обман" — выдал вердикт детектор лжи.
Ранее Лайф писал, что фанаты увидели на пикантном фото модель с крошечной талией, не поняв, что перед ними Анфиса Чехова. Артистку, славившуюся своими пышными формами, узнать становится всё труднее.
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