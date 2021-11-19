В лаборатории "Сколково" произошёл пожар

В лаборатории инновационного центра "Сколково" произошёл пожар. Об этом Лайфу сообщили в экстренных службах столицы.

"Инновационный центр "Сколково" — прошёл сигнал о пожаре, службы работают. Без пострадавших", — сказал источник.

Как пишет ТАСС, площадь лаборатории составляет около 100 квадратных метров, внутри неё находятся полимерные материалы. Агентство уточняет, что к тушению была привлечена как пожарная охрана "Сколково", так и сотрудники МЧС. Вскоре после возгорания открытый огонь был подавлен.