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В лаборатории "Сколково" произошёл пожар

К тушению привлекли как пожарную охрану предприятия, так и сотрудников МЧС.

19 ноября, 04:37

Фото © ТАСС / Эрик Романенко

В лаборатории инновационного центра "Сколково" произошёл пожар. Об этом Лайфу сообщили в экстренных службах столицы.

"Инновационный центр "Сколково" — прошёл сигнал о пожаре, службы работают. Без пострадавших", сказал источник.

Как пишет ТАСС, площадь лаборатории составляет около 100 квадратных метров, внутри неё находятся полимерные материалы. Агентство уточняет, что к тушению была привлечена как пожарная охрана "Сколково", так и сотрудники МЧС. Вскоре после возгорания открытый огонь был подавлен.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Екатеринбурге десятки человек эвакуированы из 12-этажного дома из-за пожара. Известно об одном погибшем. Открытое горение сотрудникам МЧС удалось быстро ликвидировать.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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