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Ракова: В Москве ревакцинацию прошло 50% ранее привитых жителей

Речь о тех, кто первый курс получения инъекций прошёл более полугода назад. Это срок, рекомендованный Минздравом для повторного посещения прививочного кабинета.

19 ноября, 04:22

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

В Москве до 50% выросла доля привитых от коронавируса жителей столицы, которые уже прошли и ревакцинацию. Об этом заявила заместитель мэра Анастасия Ракова.

"Полтора миллиона человек более полугода назад получили прививку, повторную прививку получило пока только 50%", — уточнила Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".

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Лайф рассказывал, что ранее в Минздраве уточнили сроки активации сертификата при ревакцинации "Спутником лайт". Он обновляется в тот же день. Если же препарат используется для первой инъекции, документ начинает действовать через 21 день после прививки, как и в случае с двухкомпонентными вакцинами.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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