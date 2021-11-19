Ракова: В Москве ревакцинацию прошло 50% ранее привитых жителей
Речь о тех, кто первый курс получения инъекций прошёл более полугода назад. Это срок, рекомендованный Минздравом для повторного посещения прививочного кабинета.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
В Москве до 50% выросла доля привитых от коронавируса жителей столицы, которые уже прошли и ревакцинацию. Об этом заявила заместитель мэра Анастасия Ракова.
"Полтора миллиона человек более полугода назад получили прививку, повторную прививку получило пока только 50%", — уточнила Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".
Лайф рассказывал, что ранее в Минздраве уточнили сроки активации сертификата при ревакцинации "Спутником лайт". Он обновляется в тот же день. Если же препарат используется для первой инъекции, документ начинает действовать через 21 день после прививки, как и в случае с двухкомпонентными вакцинами.
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